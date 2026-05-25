Mona Roza şairinin hazineleri ortaya çıktı! Daktilosu ve mahkeme fotoğrafı ilk defa görülüyor
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sezai Karakoç’a dair özel belgeler ve şahsi eşyalar, “Zamana Adanmış Sözler” sergisinde gözler önüne seriliyor.
MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerle buluşturulan sergide, 2021’de vefat eden yazarın edebî mirasını yansıtan çok sayıda sanat eseri de dikkat çekiyor.
MONA ROZA’NIN İLK NÜSHASI
Serginin arşiv materyallerinin yer aldığı kısımda Karakoç’un kaleminden çıkan yazı taslakları, ilk baskı kitapları ve meşhur “Mona Roza” şiirinin ilk defa neşredildiği Mülkiye dergisinin nüshası yer alıyor.
Sergide yazarın fotoğrafları, diplomaları, televizyonu ve daktilosu gibi şahsi eşyaları da görülebiliyor. Karakoç’un bir mahkemede yargılandığı esnada çekilen nadir bir karesi de sergide ilk defa görülebilecek materyaller arasında bulunuyor.
KÜRATÖR ERDOĞAN: HAYATINA KATMANLI BİR BAKIŞ VAR
Türkiye gazetesinin sorularını yanıtlayan Küratör İsmail Erdoğan, sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un isteğiyle gerçekleştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:
“Sergide Karakoç’un fikirlerini, hayatını ve ona dışarıdan nasıl bakıldığını katmanlı şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Sergideki arşiv belgeleri Karakoç’un en yakınlarından ve talebelerinden çıktı. Diriliş Yayınları da bize güçlü bir destek verdi. Bunun yanı sıra kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır da uzun yıllar çalışarak Karakoç’un meselelerini en iyi yansıtan mısralarını sanat eserlerine dönüştürdü.”
