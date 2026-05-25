Yapay zekâ, teknolojik gelişim, yetenek hareketliliği konularında Türk devletleriyle ortak projeler gerçekleştirilecek, uzmanlar yetiştirilecek, uzay bilimleri desteklenecek...

Türkiye, “uzay vatan” stratejisiyle yeni projelere odaklanırken kardeş Türk devletleriyle de yapay zekâdan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 15 Mayıs’ta “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla düzenlenen TDT Gayriresmî Zirvesi’nde, tarımdan ulaştırmaya, yapay zekâdan dijital ve uzay teknolojilerine kadar birçok konuda kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı zirvede yapay zekâ ve dijital dönüşümün yanı sıra uzay başlığı da Türk devletlerinin öncelikli konuları arasında yer aldı. Bu kapsamda özellikle gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalarla; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına odaklanılarak düzenli eğitim platformları, teknoloji, havacılık ve uzay festivalleri ile değişim programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dijital okuryazarlık, yapay zekâ eğitimi, beceri geliştirme ve yetenek hareketliliği konularında ortak programlar aracılığıyla insan sermayesinin geliştirilmesinde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

‘Uzay Vatan’, Türk devletleriyle büyüyor! Ortak uydular geliştirilecek, bilim adamları yetiştirilecek

TÜRK DEVLETLERİ UZAYA

Teşkilat, teknolojik ortaklıkları güçlendirme, bilimsel ve insan kaynağı potansiyelini geliştirme ve TDT üye devletleri arasındaki iş birliği ile entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlayan ortak girişimleri destekleyecek.

Teşkilatın son zirvesinde Türk Devletleri Topluluğu (TDT) bayrağı altında, üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücüyle geliştirilen uydunun bu yıl fırlatılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Projenin, teşkilatın uzay hedeflerine yeni bir boyut getirmesi bekleniyor.

Öte yandan TDT’ye üye devletler, uzay alanındaki iş birliğini güçlendirmek için yeni adımları da peyderpey atmayı planlıyor.

UZAY HAFTASI VE ETKİNLİKLER

Bu kapsamda Dünya Uzay Haftası, Uluslararası Astronotik Kongresi ve diğer küresel platformlar çerçevesinde; uzay bilimlerinde görünürlüğü ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla TDT bayrağı altında Türk Dünyası Uzay Günleri ve ilgili etkinliklerin düzenlenmesi için hazırlık yapılıyor.

Tüm bu adımlar, kardeş ülkelerin hedefleriyle birlikte Türkiye’nin “uzay vatan” olarak şekillenen stratejisini de destekleyen çalışmalar olarak görülüyor.





