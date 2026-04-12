Türkiye Uzay Ajansı himayelerinde, Milli Uzay Programı vizyonuyla hayata geçirilen TUA Astro Hackathon 2026, 48 saat süren kesintisiz bir inovasyon maratonunun ardından başarıyla tamamlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Artemis II görevini başarıyla tamamlamasıyla birlikte Ay, artık sadece bir keşif noktası olmaktan çıktı. Derin uzay, teknolojinin üretildiği ve stratejik gücün yeniden şekillendiği dev bir merkeze dönüştü. Türkiye, Ay Araştırma Programı (AYAP) ile derin uzay kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyor. Planlanan hamle çerçevesinde Ankara, uzaydaki operasyonel gücünü tamamen yerli teknolojiler ve özgün verilerle yöneteceği yeni bir dönemi başlatmış olacak.

AYAP-1 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: YÜZDE 87 YERLİLİK

Türkiye’nin gökyüzündeki yeni imzası olacak AYAP-1 görevi için takvim netleşti. Milli imkanlarla geliştirilen ve yüzde 87 yerlilik oranına sahip olan uzay aracının üretimi 2026 yılında tamamlanıyor. Büyük heyecanla beklenen tarihi fırlatma ise 2027 yılında gerçekleşecek. Bu görev kapsamında milli uzay aracı Ay yörüngesinde bilimsel çalışmalar yürütecek ve ardından Ay yüzeyine sert iniş yapacak.

Milli Uzay Aracı 2026’da hazır! Türkiye Uzay Ajansı takvimi paylaştı

AY YÜZEYİNDEKİ SIRLAR TÜRK EKİPMANLARIYLA ÇÖZÜLECEK

Zorlu görev süresince Ay yüzeyinden yüksek çözünürlüklü ve geniş alanlı görüntüler elde edilecek. Ay’daki su döngüsü ve yerel manyetik alanlar gibi kritik veriler toplanırken, güneş rüzgarlarının etkileşimi mercek altına alınacak. Tüm bu süreçte yerli bilimsel ekipmanlar ve uzay radyasyonuna dayanıklı sistemler test edilecek. Ayrıca yumuşak iniş görevleri için hayati önem taşıyan görüntü destekli seyrüsefer sistemi ilk kez denenecek.

Türkiye Uzay Ajansı himayelerinde, Milli Uzay Programı vizyonuyla hayata geçirilen TUA Astro Hackathon 2026, 48 saat süren kesintisiz bir inovasyon maratonunun ardından başarıyla tamamlandı.

HİBRİT İTKİ SİSTEMİ İLE SINIRSIZ MANEVRA KABİLİYETİ

Uzay aracının kalbinde yer alan Hibrit İtki Sistemi yani HİS, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik gücünü simgeliyor. Katı yakıt ve sıvı oksitleyici kombinasyonuyla çalışan sistem, güvenli ve kontrol edilebilir yapısıyla tarihe geçecek. Uzayda kullanılan bu ileri teknoloji, araca ek manevra kabiliyeti kazandırarak zorlu görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak.

ABD VE ÇİN NE YAPACAK?

Küresel Ay görevleri kapsamında ABD, Artemis Programı ile Ay’da kalıcı insan varlığı kurmayı hedefliyor. Program çerçevesinde Ay yörüngesinde Gateway istasyonunun kurulması ve yüzeyde Artemis Base Camp’in inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca Mars görevleri için de hazırlık yapılıyor.

Artemis II görevi kapsamında ise 2 Nisan 2026’da fırlatma gerçekleştirildi. Dört astronot Ay çevresinde tur atarken, Orion kapsülü, Avrupa Servis Modülü ve SLS roketi kullanıldı. Görevle birlikte insanlı en uzak Ay uçuşu rekoru kırıldı.

Milli Uzay Aracı 2026’da hazır! Türkiye Uzay Ajansı takvimi paylaştı

Öte yandan Çin ve Rusya, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesi üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında Ay’da ortak bir bilimsel üs kurulması hedefleniyor. İlk aşamada robotik görevler planlanırken, ilerleyen süreçte insanlı görevlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ILRS’nin odak alanları arasında Ay yüzeyi ve jeolojisi, uzay gözlemleri ve yerinde kaynak kullanımı (ISRU) yer alıyor. Projenin halen keşif aşamasında olduğu bilinmekte.

