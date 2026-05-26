Tarım ve Orman Bakanlığı, insan tüketimi maksadıyla hayvansal gıda üreten kesimhanelerde hijyen uygulamaları ve personel hareketlerinin takip edilmesi için kesimhanelere yeni kurallar getiriyor.

HABER MERKEZİ - Bakanlığın hazırladığı Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak ile kesilen hayvanların, elektronik küpe uygulaması da dahil olmak üzere kesimhanelerin dijital takibinin yapılması öngörülüyor.

Kesimhanelere yeni kurallar geliyor! Çiftlikten çatala her safha takip edilecek

Ayrıca canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yapıldığı alanda geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip, çözünürlüğü yüksek ve en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri kurulacak. Kesimhanelerde; hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen, hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları olmayan uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulundurulması da zorunlu olacak.

Kesimhanelere yeni kurallar geliyor! Çiftlikten çatala her safha takip edilecek

Kesilen kanatlı hayvan sayısının takibinin yapılacağı bir sistem kurulacak. Taslağın gerekçesinde, günümüz teknolojilerinden yararlanarak daha etkin ve verimli bir izlenebilirlik sağlanması, hayvanların kesimi esnasında kullanılan ekipmanın hayvanlara acı vermemesi, kesimhanelerde hijyen ve personel hareketlerinin izlenebilmesinin amaçlandığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bayramda 3 milyondan fazla kurbanlık kesilmesi bekleniyor

Gerekçede “Yapılması planlanan düzenleme ile çiftlikten çatala hayvansal gıdanın izlenebilirliğinin sağlanması ve üretim aşamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması hedeflenmektedir” denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası