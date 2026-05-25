Beşiktaş aradığını buldu! Hedefte dünyaca ünlü teknik direktör var
Takım çalıştırmaya ara vermek istediğini açıklayan İspanyol teknik adam bir numaralı hedefte. Başkan Adalı 62 yaşındaki çalıştırıcıyı ikna çabalarında.
- Beşiktaş yönetimi, İspanyol teknik adam Ernesto Valverde için "zor ama imkansız değil" düşüncesiyle hareket ediyor.
- Valverde'ye sadece teknik direktörlük teklif edilmeyecek, aynı zamanda kulübün futbol yapılanmasında söz sahibi olabileceği kapsamlı bir proje sunulacak.
- Özellikle genç oyuncu gelişimi ve Beşiktaş'ın oyun sisteminin kalıcılaşması için Valverde'nin uygun görüldüğü belirtiliyor.
- Valverde'nin Athletic Bilbao, Barcelona, Villarreal ve Olimpiakos gibi takımlarla Avrupa futbolunda önemli tecrübeleri bulunuyor.
- Valverde'nin kariyerinde lig ve kupa şampiyonlukları, ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final/yarı final tecrübeleri yer alıyor.
MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışında rota dünyaca ünlü bir isme çevrildi. Siyah beyazlı yönetim, bir süre takım çalıştırmayacağını açıklayan İspanyol teknik adam Ernesto Valverde için şartları zorlama kararı aldı. Başkanlık ve futbol yapılanması cephesinde yürütülen görüşmelerde, “zor ama imkânsız değil” düşüncesi var. Athletic Bilbao ile yakaladığı başarılar, Barcelona, Athletic Bilbao, Villarreal ve Olimpiakos tecrübeleriyle Avrupa futbolunun en saygın teknik adamları arasında gösterilen Valverde, siyah beyazlı yönetimin, yeniden yapılanma süreci için çok uygun görülüyor.
BİÇİLMİŞ KAFTAN
Athletic Bilbao’dan ayrılan Valverde, kısa süre önce yaptığı açıklamada dinlenmek istediğini ve bir süre teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söylemişti. Operasyonun önündeki en büyük engel olarak görülen bu duruma rağmen Beşiktaş yönetimi geri adım atmıyor.
Siyah beyazlıların Valverde’ye sadece teknik direktörlük teklif etmeyeceği, aynı zamanda kulübün futbol yapılanmasında söz sahibi olabileceği geniş kapsamlı bir proje sunacağı da gelen bilgiler arasında. Özellikle genç oyuncu gelişimi ve Beşiktaş’ın oyun sisteminin kalıcılaşması için tecrübeli hocanın biçilmiş kaftan olduğu belirtiliyor.
KUPA CANAVARI
|Sezon
|Kupa/Lig
|Takım
|2008-09
|Yunanistan Kupası
|Olimpiakos
|2008-09
|Yunanistan Ligi
|Olimpiakos
|2010-11
|Yunanistan Ligi
|Olimpiakos
|2011-12
|Yunanistan Kupası
|Olimpiakos
|2011-12
|Yunanistan Ligi
|Olimpiakos
|2014-15
|İspanya Süper Kupası
|A. Bilbao
|2015-16
|İspanya Süper Kupası
|Barcelona
|2017-18
|La Liga
|Barcelona
|2017-18
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2017-18
|İspanya Süper Kupası
|Barcelona
|2018-19
|La Liga
|Barcelona
|2023-24
|İspanya Kral Kupası
|A. Bilbao
AVRUPA TECRÜBESİ YÜKSEK
Özellikle ligde ve kupada yakaladığı başarılarla dikkati çeken Ernesto Valverde, Espanyol'u UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşımıştı. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final tecrübeleri yaşayan 62 yaşındaki İspanyol teknik adam, iki sezon önce Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United'a yenilerek finali kaçırmıştı.