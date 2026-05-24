Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme gelen sürpriz isimle ilgili ortaya atılan iddialar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklama ise transfer söylentilerine netlik kazandırdı.

Kısa süre önce teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni hoca arayışları sürerken, gündeme gelen Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov iddialarına her iki cepheden de cevap geldi. Siyah-beyazlı yönetimin 54 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile temas kurduğu yönündeki haberler, Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen tarafından yalanlandı.

"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan Premier Ligi'nin 33. haftasında Karabağ'ın Sumqayıt'ı 4-3 mağlup ettiği gollü karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kurban Kurbanov, Beşiktaş iddialarına değindi. Deneyimli teknik adam, hakkında çıkan transfer haberleri üzerine kısa bir değerlendirme yaparak, "Karabağ ile sözleşmem devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİMİZDE BÖYLE BİR KONU YER ALMIYOR"

Türkiye ve Azerbaycan yerel basınında hızla yayılan temas iddialarının ardından konuya açıklık getirmek üzere konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Teleqraf'a yaptığı açıklamalarda söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yeni teknik direktör arayışları kapsamında henüz isimlerin netleşmediğinin altını çizen Özen, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yeni teknik direktör konusunda isimler netleşmiş değil. Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yer almıyor. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, kulübün bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yok ve çıkan haberlerin de kulüple hiçbir bağlantısı bulunmuyor."

2008'DEN BERİ KARABAĞ'IN BAŞINDA

Beşiktaş cephesinden yalanlanan iddiaların odağındaki 54 yaşındaki Kurban Kurbanov, 2008 yılından bu yana aralıksız olarak Karabağ'ın teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Azerbaycan temsilcisiyle uzun soluklu bir istikrar yakalayan ve kulübün hem yerel ligde hem de Avrupa arenasındaki planlamasını yürüten Kurbanov'un, Karabağ ile mevcut bir mukavelesi bulunuyor.

