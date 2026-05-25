Geçen sezon takımı 11. sıradan aldı, iki final oynattı, bir Türkiye Kupası kazandı, bu sezon ligi üçüncü sırada tamamladı. Ve şampiyonluk hayalleri kurdurmaya başladı.

Bordo mavililer Fatih Tekke ile mutlu! Nasıl olmasın ki... Geçen sezon 27. Haftada göreve getirildiğinde daha takımın deplasman galibiyeti yoktu. Geleceğe dair ışık da yoktu ve umutlar tükenmişti. Ancak Fatih Tekke gönül verdiği Trabzonspor’a öyle dokunuşlar yaptı ki kısa sürede sonuç aldı.

Geçen sezon Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda bir maç bile kazanamayan takım vardı. Tekke, 2024-25 sezonunun 27. haftasında göreve geldi ve bugünün temelleri o zaman atıldı. Kimse kısa sürede bu kadar değişim ve gelişim beklemiyordu. Evet geçen sezon lig yedinci sırada tamamlandı.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 45 lig maçında 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fatih Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023’te göreve gelen Ertuğrul Doğan’ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Ayrıca bordo mavililer, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda elde ettiği 81 puanlık dönemin ardından en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Tekke 14 aylık görev süresinde ilk kupasını ise Konyaspor’u yenerek aldı ve Türkiye Kupası ile kulübün 5 sezonluk kupa hasretini dindirdi.

DOĞAN DÖNEMİNE TEKNİK BAKIŞ

TEKNİK DİREKTÖR PUAN ORT. Abdullah Avcı 1,8 Şenol Güneş 1,3 Nenad Bjelica 1,5 Orhan Ak 1,5 İhsan Dereli oğlu 0,66 Fatih Tekke 1,95

