Anadolu Ajansı
NBA efsanesinden acı haber: Şöhretler Müzesi'ndeki Rick Adelman hayatını kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 1000'den fazla galibiyet elde eden ABD'li başantrenör Rick Adelman, 79 yaşında hayata veda etti.
Özetle DinleNBA efsanesinden acı haber: Şöhretler Müzesi'ndeki...
Kaydet
Spor az önce
NBA'den yapılan açıklamaya göre; 7 sezon süren basketbol kariyeri sonrası ligde en çok galibiyet elde eden başantrenörlerden olan Rick Adelman vefat etti.
- Rick Adelman, 1989-2014 yılları arasında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlük yaptı.
- Adelman, Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.
- Kariyerinde çıktığı 1.791 karşılaşmada 1.042 galibiyet elde eden Adelman, "NBA'de en fazla maç kazanan 10'uncu başantrenör" oldu.
0:00 0:00
1x
NBA'den yapılan açıklamada, 7 sezon süren basketbol kariyerinden sonra ligde tüm zamanların en çok galibiyet elde eden başantrenörlerinden biri haline gelen Rick Adelman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Adelman, 1989-2014 yıllarında Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets ve Minnesota Timberwolves'ta başantrenörlük yaptı.
Naismith Basketbol Şöhretler Müzesi listesine de dahil edilen Adelman, kariyerinde çıktığı bin 791 karşılaşmada aldığı bin 42 galibiyetle NBA'de en fazla maç kazanan 10'uncu başantrenör oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
NBA'de tarihi seri: Spurs 11 yıl sonra, Knicks 27 yıl sonra finalde
Bizi Takip Edin
YORUMLAR