NBA Batı Konferansı final serisinin yedinci maçında Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda mağlup eden San Antonio Spurs, 2014'ten sonra ilk kez NBA Finali'ne yükseldi. Victor Wembanyama'nın öne çıktığı tarihi zaferin ardından Spurs, 27 yıllık final hasretine son veren New York Knicks ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 111-103 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve finalde New York Knicks'in rakibi oldu. NBA finaline 2014'ten bu yana ilk kez yükselen Spurs'ta Batı Konferansı final serisinin 7. maçında Victor Wembanyama 22, Julian Champagnie 20 sayısıyla oynadı.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder

NEW YORK KNICKS 27 YIL SONRA FİNALDE

Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan New York Knicks ise 1999'dan sonra ilk kez NBA finaline yükseldi.

NBA final serisinin ilk maçı, 4 Haziran Perşembe günü oynanacak.

