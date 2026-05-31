Halk arasında "gulik" olarak bilinen, doğal antibiyotik olarak kullanılan şifalı çiriş otunda mesai başladı. Dağların zirvelerinden toplanan ot kilosu 50 liradan satılıyor. İşte çiriş otunun faydaları…

ÇİRİŞ MESAİSİ BAŞLADI Bitlis’te dağların zirvesindeki karların erimeye başlamasıyla birlikte, toprak altında kalan çiriş otu da ortaya çıkmaya başladı. Belli bölgelerde yeni yeni filizlenen çiriş otu, bahar aylarının habercisi oldu.

DAĞLARDA YETİŞİYOR Bitlis’te sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiriş otu toplama mesaisi devam ederken, şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı.

“YENİ FİLİZLENMEYE BAŞLADI” Yöre sakinlerinden Mehmet Okay, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı. Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" diye konuştu

“ŞİFALI LEZZETİ TOPLADIK” Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen çiriş otu hakkında konuşan Okay şunları söyledi: Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Manzara ve huzur her şeye değdi.

KONTROLSÜZ TOPLAMAYA UYARI Öte yandan Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınmasının doğayı tehdit ettiğini belirterek uyarmıştı. Doğal hayat alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

KİLOSU 50 TL Doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu Muş’ta kilosu 50 liradan tüccarlara satılarak başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’a gönderiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kaynağı olan çiriş otu, bahar aylarında yoğun talep görüyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELER? Özellik Açıklama Bağışıklığı Destekler Yüksek C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur. İltihap Gidericidir İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır ve iltihapları azaltır. Cilt Sağlığına İyi Gelir Kaynatılıp posası veya suyu sivilce, egzama ve çıban gibi cilt problemlerinin iyileşmesine katkı sağlar. Saçları Güçlendirir Saç dökülmesini azaltır, saç köklerini besler ve saçkıran gibi problemlerde kullanılır.

Haberle İlgili Daha Fazlası