Ülke toz fırtınasına teslim! 4 ölü, çok sayıda yaralı var
Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Bölgede ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ghotki Kaymakamlığı fırtına sırasında ağaçların, duvarların ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde ise şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sırasında ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birçok nokta elektriksiz kaldı. Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M-5 otoyolu da kapandı.
Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.