Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Bölgede ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi.

Pakistan'ı toz fırtınası vurdu. Sindh eyaletine bağlı Gorakh Tepesi bölgesinde barakaların çatıları uçtu, bölgeye kurulan güneş panellerinde büyük hasar meydana geldi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ghotki Kaymakamlığı fırtına sırasında ağaçların, duvarların ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ülke toz fırtınasına teslim! 4 ölü, çok sayıda yaralı var

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde ise şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sırasında ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birçok nokta elektriksiz kaldı. Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M-5 otoyolu da kapandı.

Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası