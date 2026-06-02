Fenerbahçe'nin 28 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurduğu Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Bologna'da Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Serie A'da geçtiğimiz sezonu 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucu 8'inci sırada tamamlayan Bologna, 40 yaşındaki teknik direktörün takımın başına getirildiğini açıkladı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan ekibi, Kariyerinde daha önce Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı’nı da çalıştıran Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 3-0'lık Galatasaray yenlgisi sonrası Domenico Tedesco ile yollarını ayırmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de 45 maçta (28 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa) görev yapan ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösteren 40 yaşındaki teknik adam; Eylül 2025-Nisan 2026 arasında çıktığı 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası