Fenerbahçe'den 35 gün sonra imzayı attı: Tedesco'nun yeni adresi açıklandı
Fenerbahçe'nin 28 Nisan'da yollarını ayırdığını duyurduğu Domenico Tedesco'nun yeni takımı belli oldu. 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
Bologna, Domenico Tedesco'yu 2+1 yıllık sözleşmeyle takımın başına getirdi.
- Domenico Tedesco, Bologna'nın yeni teknik direktörü oldu.
- 40 yaşındaki çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
- Fenerbahçe'de 45 maç görev yapan Tedesco; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
Bologna'da Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Serie A'da geçtiğimiz sezonu 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucu 8'inci sırada tamamlayan Bologna, 40 yaşındaki teknik direktörün takımın başına getirildiğini açıkladı.
2+1 YILLIK ANLAŞMA
İtalyan ekibi, Kariyerinde daha önce Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı’nı da çalıştıran Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'de 45 maçta (28 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa) görev yapan ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösteren 40 yaşındaki teknik adam; Eylül 2025-Nisan 2026 arasında çıktığı 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
