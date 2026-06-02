Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve hakkında "ayrılık" iddiaları çıkan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın 4-0 kazandığı Kuzey Makedonya maçında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Oğuz Aydın, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadığı maça ilk 11'de başladı ve sağ kanatta dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarı Zeki Uzundurukan, "Kuzey Makedonya maçında Oğuz Aydın'ı izlerken, içimden 'Fenerbahçe, bu Oğuz'u sezon boyunca nasıl yedek kulübesinde oturttu?' dedim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YIDIRIM'DAN ÖVGÜ

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki futbolcu hakkında, "Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım ama tam tersi çocuk geriye gitti. İyi oyuncu ama onu geliştirmek lazım. Ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Elimizde değer var ama değer ile ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

YENİ YÖNETİN KARAR VERECEK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi değişen yabancı kuralının (10+4) etkisiyle milli futbolcunun ayrılığına sıcak bakmıyor. Oğuz Aydın'ın geleceği, sarı-lacivertli kulüpte 6-7 Haziaran'daki seçimin ardından göreve gelecek yeni yönetim ve yeni teknik direktörle birlikte belli olacak.

