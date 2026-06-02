CHP’de yaşanan “mutlak butlan” kararının ardından gözler Özgür Özel’in bugün yapacağını açıkladığı grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e gönderdiği yazıda, bugün için grup toplantısı yapma talebinin bulunmadığı ifade edildi. Buna rağmen, Özgür Özel’in grup toplantısında konuşmasına engel bir durum olmadığı belirtiliyor. Özel'i destekleyen milletvekillerinin ise toplantı salonuna geçerek yerlerini aldığı görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) günlerdir tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin belirsizlik, Meclis Başkanlığı’nın açıklamasıyla netlik kazandı.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan iç tartışmalar sürerken, Özgür Özel kapalı grup toplantısında yeniden grup başkanı seçilmişti. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’e gönderdiği yazıyla bu kararın tanınmaması talebi, süreci daha da tartışmalı hale getirmişti.

KURTULMUŞ: CHP'NİN İÇ MESELESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada, “Bir partinin iç meselelerinde Meclis taraf olmaz” ifadelerini kullanarak, CHP’nin sorunlarını kendi iç dinamikleri içinde çözmesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş ayrıca Meclis Grup İç Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, grup toplantılarında kimlerin söz alıp alamayacağının zaten kurallarla belirlendiğini hatırlattı.

Bu açıklamanın ardından Meclis gündeminde de değişiklik yaşandı. Gün içinde Meclis’in resmi internet sitesinde yer almayan CHP grup toplantısının, saat 13.30’da yapılacağı bilgisi yeniden sisteme eklendi. Aynı şekilde Meclis’ten basına gönderilen gündem bilgilendirmelerinde de CHP’nin grup toplantısına yer verildi.

GENEL MERKEZDEN İTİRAZ

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan "CHP Grup Toplantısı’nın yapılıp yapılmayacağı" şeklindeki gelen yazıya grup toplantısı yapma taleplerinin olmadığını bildirdi. Ancak bu açıklamaya rağmen, Özgür Özel’in Meclis grup toplantısında konuşmasına engel bir durum olmadığı belirtiliyor.

Grup toplantısı salonuna bazı CHP milletvekillerinin şimdiden geçtiği ve yerlerini aldığı belirtilirken, gözler 13.30’da başlayacak oturuma çevrildi.

