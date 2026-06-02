İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında televizyon programında Galatasaray’a ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan iddianame hazırladı. İddianamede Toroğlu’nun sözlerinin kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu ve kamu düzenini etkileyebilecek nitelikte olduğu ileri sürüldü. Kabul edilen iddianame kapsamında Toroğlu’nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında, televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görüştüğüne ve bu görüşmede bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sanığın kamuoyu tarafından yakından takip edilen futbolla ilgili olarak devletin kurum ve organları tarafından yapılan açıklamalar dışında kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltıp algı oluşturmaya, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalıştığı iddianamede belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM 6 ay boyunca toprağın altında saklıyor! Herkes altın arıyor zannetti gerçek başka çıktı

İddianamede Toroğlu'nun halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma saikiyle hareket ettiği, söz konusu eyleminin birçok kişi tarafından görülebilme imkanının bulunması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğu ifade edildi.

Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası