2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde, CHP Genel Merkezi'nin para talep ettiği ve teslim alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İddialarda adı geçen Özgür Özel ve 5 milletvekili hakkındaki rüşvet fezlekesi Ankara'ya gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapıldı.

'PARA TALEP EDİLDİ' İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; söz konusu milletvekilleriyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi’nde para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara’da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddialar tespit edildi.

BÖCEK'TEN CHP'YE 1 MİLYON EURO

Gökhan Böcek’in beyanlarında; adaylık süreci kapsamında 1.000.000 euro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara’da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği görülmüştür.

Muhittin Böcek’in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadeler yer aldı.

HTS VE BAZ KAYITLARI DA DOĞRULADI

HTS ve baz kayıtları incelendiğinde; para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara’da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü değerlendirildi.

İddialar ve verilerin incelenmesiyle Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verildi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam etmektedir.

