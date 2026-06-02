Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası kararı: A Milli Takım kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadrosu açıklandı. ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, son hazırlık maçını 7 Haziran'da Venezuela ile oynayacak.
- Montella, 35 kişilik geniş kadrodan 9 ismi liste dışı bıraktı. Ersin Destanoğlu, Ahmencan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı, nihai kadroda yer almadı.
A Milli Takım kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
KADRODAN ÇIKARILAN 6 FUTBOLCU
TFF'DEN 3 FUTBOLCU İÇİN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 26 kişilik kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, FIFA talimatının takımların Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi sebebiyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.