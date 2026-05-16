Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta Bahçeşehir Koleji’ni 96-86 mağlup eden Fenerbahçe, normal sezonu lider tamamlarken play-off eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe Beko (1) - Safiport Erokspor (8)
Beşiktaş Gain (2) - Galatasaray Mct Technıc (7)
Bahçeşehir Koleji (3) - Trabzonspor (6)
Anadolu Efes (4) - Türk Telekom (5)
