Antalya’da yürekleri ağza getiren olay! ‘Söz verdim’ deyip kendini benzinle yakmaya çalıştı
Antalya'da üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyerek elindeki bıçakla dehşet saçan bir şüpheli, dakikalar sonra ikna edildi.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İnanç A., eline aldığı bıçakla kendisine ait iş yerine girdi, kapıyı kilitledi.
ÜSTÜNE BENZİN DÖKTÜ
Yanına kimsenin yaklaşmamasını söyleyen İnanç A. benzin dökerek kendisini yakacağını belirtti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
“SÖZ VERDİM Mİ TUTARIM"
Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri İnanç A.'yı da ikna etmek için çaba harcadı.
Camları kıran şüpheli “Ben söz verdim mi tutarım" diye bağırdı. Kısa süre sonra ikna edilen İnanç A. dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmeyen şüpheli, sadece elindeki kesiğin sarılmasını istedi.