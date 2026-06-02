A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında aldığı farklı galibiyetin ardından gözünü Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık karşılaşmasına çevirdi. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk maçta sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken şimdi sıradaki rakip Venezuela oldu. Gözler ''Bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?'' sorularının cevabına çevrildi.

Türkiye, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek önemli bir moral kazandı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede goller Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

Bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın bir sonraki karşılaşması Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı olacak. Dünya Kupası öncesindeki son prova 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya maçının ardından ABD'ye giderek hazırlıklarını sürdürecek. Milli takım, Dünya Kupası öncesindeki son durumunu Venezuela karşısında test edecek.

Bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

TÜRKİYE - VENEZUELA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Venezuela arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 6 Haziran'ı 7 Haziran'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak.

Bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

TÜRKİYE - VENEZUELA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlıların Venezuela ile oynayacağı mücadele ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Fort Lauderdale kentinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Inter Miami FC Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Bir sonraki milli maç ne zaman, Türkiye-Venezuela maçı saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Venezuela karşılaşmasının ardından A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına başlayacak. Açıklanan programa göre Türkiye grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin grup maçları 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da ABD karşısında oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası