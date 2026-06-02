A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine etkili bir başlangıç yaptı. Ay-yıldızlı ekibimiz Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı farklı skorla mağlup ederek taraftarların yüzünü güldürdü. Maç boyunca güçlü bir performans sergileyen millilerimiz rakibine gol fırsatı tanımazken hücumdaki etkinliğiyle de dikkatleri çekti. Peki, Türkiye Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kimler attı?

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Takım ile Kuzey Makedonya arasında oynanan hazırlık mücadelesi Türkiye'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan milliler, rakibe gol fırsatı vermeden maçı tamamladı.

TÜRKİYE KUZEY MAKEDONYA MAÇINDA GOLLERİ KİMLER ATTI?

Milli takımın gol perdesi karşılaşmanın 2. dakikasında açıldı. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan hazırladığı pozisyonda Orkun Kökçü yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda farkı artıran 2. gol 16. dakikada geldi. Eren Elmalı ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasında topla buluşan Can Uzun skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda baskısını sürdüren milliler 53. dakikada Deniz Gül'ün kafa golüyle üçüncü kez fileleri havalandırdı. Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise 70. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Arda Güler'in topuk pasıyla başlayan atakta İrfan Can Kahveci'nin ortasını değerlendiren Barış Alper maç sonucunda skoru 4-0'a tamamladı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: José Luis Munuera, Diego Barbero, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)

Türkiye: Altay Bayındır (Dk. 63 Muhammed Şengezer) Mert Müldür (Dk. 88 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Kabak (Dk. 46 Samet Akaydin), Çağlar Söyüncü (Dk. 63 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 27 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Can Uzun (Dk. 63 Aral Şimşir), Oğuz Aydın (Dk. 63 Arda Güler), Deniz Gül (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz)

Kuzey Makedonya: Dimitrievski (Dk. 66 Taleski), Zajkov (Dk. 46 Serafimov), Velkovski (Dk.46 Darko Churlinov), Fetai (Dk. 46 Manev), Despotovski (Dk. 46 Musliu), Elezi (Dk. 66 Dodev), Atanasov (Dk. 46 Emini), Alioski (Dk. 66 Nikolov), Eljif Elmas (Dk. 74 Rastoder), Miovski (Dk.46 Milan Ristovski), Omeragikj (Dk. 66 Alomerovic)

Goller: Dk. 2 Orkun Kökçü, Dk. 16 Can Uzun, Dk. 53 Deniz Gül, Dk. 70 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 42 Fetai (Kuzey Makedonya)

