Erzincan'da bir vatandaş, merada futbol topu zannettiği cisme yaklaştı. Vatandaş, cismin 5 kilogram ağırlığında bir mantar olduğunu belirleyince durumu yetkililere bildirdi.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topunu andıran büyük bir cisim gördü.

YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Cisme yaklaşarak inceleyen vatandaş, bunun mantar olduğunu belirleyince durumu yetkililere bildirdi.

Futbol topu sandı! Yaklaşınca ne olduğunu anladı: 5 kilo ağırlığında

5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu belirlenen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bölgede nadir rastlanan büyüklükteki mantar, görenlerin de dikkatini çekti.

