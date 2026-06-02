Amerikan teknoloji şirketi Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını duyurdu.

Alphabet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu sermayenin üç farklı yöntemle toplanmasının planlandığı belirtildi.

Buna göre, 30 milyar dolarlık kısmın halka açık satışlar yoluyla sağlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, 40 milyar dolarlık kısmın ise 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren zaman içinde yapılacak hisse satışlarıyla elde edilmesinin planlandığı bildirildi.

Alphabet'ten 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı

Açıklamada, kalan 10 milyar dolarlık kısmın da özel yerleştirme yoluyla sağlanacağı ve bu kapsamda Berkshire Hathaway'e hisse satışı için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Alphabet'in açıklamasında, toplanacak fonun büyük bölümünün yapay zeka altyapısının ve küresel hesaplama kapasitesinin genişletilmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası