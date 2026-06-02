Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., önce aynı evde yaşadığı annesi Ayşe S.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kendini sokağa atan anne yardım çığlıkları atarken, İsmail S. önce kendini bıçakladı, daha sonra ise yol kenarında bulunan ticari taksinin camına kafa attı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan İsmail S., evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cinnet geçirerek annesi Ayşe S.'yi bıçakladı. Şüpheli İsmail S., daha sonra ise kendini bıçakladı.

Kendini dışarı atan anne Ayşe S. bağırarak yardım isterken, bağırışları duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da dehşet! Önce annesini, sonra kendini bıçakladı

ANNE AĞIR YARALI

Ağır yaralanan anne, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kendini bıçaklayan İsmail S. park halinde olan ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine bir süre direnen ve sonrasında etkisiz hale getirilen İsmail S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası