Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, karar sonrası kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini belirtmişti. Fakat kurultay çağrısı yapan 111 vekil arasında yer almayan Salıcı, bunun sebebini de açıkladı.

CHP'li 111 milletvekili, mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultaya gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

111 milletvekilin imza attığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.

Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

OĞUZ KAAN SALICI İMZA ATMADI

CHP'de yapılan çağrıya 27 milletvekilinin imza atmaması ise dikkat çekti. O isimler arasında CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da yer aldı. Mutlak butlan kararı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir demokrasi bayramı olarak gördüğü Kurultayımızın mümkün olan en kısa sürede toplanması elzemdir" ifadelerini kullanmıştı.

"METNİN İÇERİĞİ BANA UYGUN GELMEDİ"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında Salıcı'nın neden bildiriye imza atmadığını açıkladı. Yeşiltaş yaptığı görüşmede Oğuz Kaan Salıcı'nın kendisine konuyla ilgili şunları söylediğini aktardı:

"Kurultay toplanması konusunda benim bir sorunum yok. Metnin içeriği bana uygun gelmedi. Daha önceden hazırlanmış bir metin bu. Sonradan haberdar olduğumda içerik değişikliği mümkün değildi. O nedenle imza atmadım. Arandığımda da 110 kişi imza attı denmişti."

