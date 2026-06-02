Küresel piyasalarda ons altın yeniden 4.500 doların altına sarkarken, 2 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.624 TL’den güne başlıyor. Orta Doğu’daki belirsizlikler sarı metal için baskı unsuru olmaya devam ediyor. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, 200 günlük ortalamanın kritik destek olduğunu belirterek; ons fiyatında 4.400 dolar ve altındaki seviyelerin vade gözetmeyen yatırımcılar için fırsat sunduğunu savundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,23 değer kaybetti ve 4.485 dolardan kapandı. Bugünkü işlemlerde de altında temkinli görünüm devam ederken, TSİ 06:10 itibarıyla ons 4.487 dolardan fiyatlandı. Sarı metal, yeniden kritik 4.500 dolar desteğinin altına geriledi.

2 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıflık gram fiyatında da etkisini gösterdi. Spot piyasada işlem gören 2 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.624 TL’den güne başladı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.676 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.861 TL’den gerçekleşti.

ORTA DOĞU ISINIRKEN…

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; İsrail ve Lübnan arasında yaşanan son gerilim Orta Doğu’da tansiyonu yeniden yükseltti. Söz konusu gerginlik ABD-İran müzakerelerini üzerinde de belirsizliği artırdı. Petrol fiyatları bu gelişmelerle yükselirken, sarı metal baskı altında kaldı.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT

Bu arada ons fiyatı bu yılki düşüşte, teknik analizde kritik bir gösterge olan 200 günlük ortalamasını geçen hafta ikinci defa test etti. Ons, 4.366 doları gördükten sonra yukarı yönlü tepki gösterdi ve 4.500 doların üzerine yöneldi. Bugün itibarıyla 200 günlük ortalama 4.410 dolarda bulunuyor. Ons fiyatının tekrar bu seviyeye yakınlaşması, piyasa tarafından dikkatle izleniyor.

ALIM FIRSATI MI?

Altında teknik indikatörlerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirten Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu, “Savaş ortamlarında ortaya çıkan nakit ihtiyacı, altın fiyatlarını baskılayarak aşağı çekti” dedi. Aşçıoğlu da 200 günlük ortalamanın kritik bir destek vazifesi görebileceğini belirterek, ons fiyatında 4.400 dolar ve altındaki seviyelerin vade gözetmeyen yatırımcılar için önemli fırsat sunduğu görüşünü savundu.



