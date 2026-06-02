Aksaray'da balkona çıkıp intihar girişinde bulunan 17 yaşındaki Y.T., polis ekipleri tarafından ikna edildi. Ambulansa bindirilen Y.T., aracın kapısından fırlayıp küfür ederek gazeteciye saldırdı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5413 Sokak'ta Y.T. (17) isimli çocuk, bilinmeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı 4. kattaki dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İKNA EDİLDİ

Çocuğun ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı.

Ambulanstan bir anda fırladı! Gazeteciyi kovaladı

GAZETECİYE SALDIRDI

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı. Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı. Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

