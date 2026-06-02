Sakarya'da yolcu taşıyan minibüs, bisikletiyle ilerleyen 16 yaşındaki Emircan Çetin'e çarptı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda S.A. idaresindeki mavi renkli şehir içi toplu taşıma aracı, Emircan Çetin (16) isimli bisikletli çocuğa çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Çetin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

