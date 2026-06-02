ZİYNETİ KOCABIYIK - Son yıllarda tüketimi artan bitkisel bazlı içeceklerin sütle aynı besin değerlerine sahip olmadığını belirten Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ustabaş “Bu ürünler bazı kişiler için alternatif olabilir ancak besin değerleri açısından sütle birebir şeklinde değerlendirilmemelidir” dedi.

Sütün sağlıklı kemikler, güçlü bağışıklık ve günlük protein/kalsiyum ihtiyacı için dengeli beslenmenin temel bir parçası olduğunu aktaran Ustabaş, “Badem, yulaf ve soya bazlı içeceklere yönelik ilginin son yıllarda artış gösterdi. Bu ürünlerin protein, kalsiyum ve diğer besin öğeleri açısından içerikleri değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple tüketicilerin söz konusu ürünleri sütle eş değer olarak değerlendirmemesi ve tercih yaparken mutlaka besin içeriklerini incelemeleri gerekir” dedi.

