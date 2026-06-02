Bursa'da yürekler ağza geldi! Patlamayı duyan sokağa döküldü
Bursa'da alkollü sürücü Recep K.'nin kullandığı araç, önce park halinde duran başka bir araca, sonra da doğal gaz kutusuna çarptı. Patlama ve gaz kokusu nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen ekipler ise sızıntıya müdahale etti.
- Sürücü Recep K., alkollü olduğu iddia edilirken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
- Kaza sonucu bir evin önündeki doğal gaz kutusuna çarpıldı ve kutu patlayarak yoğun gaz çıkışına neden oldu.
- Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
- Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.
- Sürücü, aracını olay yerinden 50 metre ileride park edip kaçtıktan sonra polis tarafından bulundu ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Saat 02:00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi Eşrefiler Caddesi üzerinde alkollü olan Recep K., aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda park halinde bulunan otomobile çarptı.
MAHALLE AYAĞA KALKTI
Çarpışmanın etkisiyle Recep K.'nin kullandığı araç bir evin önünde duran doğal gaz kutusuna çarptı. Kutunun patlaması ve sonrasında çıkan yoğun gaz, mahalleliyi sokağa döktü.
EKİPLERDEN MÜDAHALE
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken itfaiye ve gaz ekipleri olaya müdahale etti.
SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracını olay yerinden kaçırarak 50 metre ilerideki sokağa park etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yapan aracı buldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.