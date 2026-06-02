2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yaz tatili takvimini yakından takip ediyor. ''Okullar ne zaman kapanıyor, 2026 karne günü ne zaman?'' merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimine göre eğitim dönemi Haziran ayının son günlerinde tamamlanacak.

Öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline çıkarken, gözler bir yandan da yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihine çevrildi. LGS sınav tarihinin değişmesi ile beraber ise ''12 Haziran okullar tatil mi?'' sorusu da gündemde yerini buldu. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, 2026 karne günü ne zaman?

Yaz tatiline geri sayım! Okullar ne zaman kapanıyor, 2026 karne günü ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Yaz tatili için geri sayım başladı! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 26 Haziran'da eğitim yılını tamamlayarak yaz tatiline başlayacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre öğrenciler karnelerini 26 Haziran 2026 Cuma günü alacak. Eğitim öğretim yılının son gününde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihinin değiştirilmesinin ardından 12 Haziran'ın tatil ilan edilmesine dair karar alındı.

12 HAZİRAN'DA NEDEN OKULLAR TATİL?

Bakanlık tarafından daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavı, yeni düzenlemeyle 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi. Açıklamada A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından ülke genelinde oluşabilecek kutlamalar, trafik yoğunluğu ve benzeri hareketliliklerin sınav sürecini etkileyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Sınav tarihinin öne alınmasının ardından sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda gerekli hazırlıkların eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye genelindeki örgün eğitim kurumlarında ders işlenmezken öğretmenler de 12 Haziran günü idari izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan Sözel Bölüm saat 09.30'da, ikinci oturumu olan Sayısal Bölüm ise saat 11.30'da başlayacak.

