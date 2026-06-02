27 ilde dolandırıcılık operasyonu! 4 şirkete kayyım atandı, 89 şüpheli yakalandı
27 ilde düzenlenen operasyonda, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine de kayyım atandı.
- Şüpheliler, banka kurumsal kimliği ve yönetici isimlerini izinsiz kullanarak dijital platformlarda sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık yaptı.
- Şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
- Operasyon İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve tesise kayyum atandı.
- Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düğmeye bastı.
Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.
89 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.