Haziran ayında Bayburt'tan kar manzaraları geldi. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler çalışma başlattı. Bazı noktalarda kar kalınlığının insan boyunu geçtiği görülürken, ekipler karla kaplı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Haziran ayına rağmen Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar nedeniyle, yayla yollarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydıntepe Yaylası Kemergeçidi mevkiinde İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşım sağlayabilmesi ve yayla yollarının açık tutulması için bölgede çalışma yapıyor.

Haziran ayında insan boyunu geçen karla mücadele ediyorlar!

EKİPLER SAHADA

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen sahada bulunan ekipler, karla kaplı yolları açarak, ulaşımı güvenli hale getiriyor.

VALİ BÖLGEYE GELDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Son duruma ilişkin bilgi alan Eldivan, karla mücadele çalışmalarında görev yapan ekiplere kolaylık diledi.

