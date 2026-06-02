“Aishe” sahne adıyla tanınan rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler'in hayatını kaybettiği açıklandı. Ani vefat haberi ardından Tuğçe Ayşe Güler'in hayatı ve ölüm nedeni merak ediliyor. Peki, Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler kimdir, neden öldü? "Aishe" sahne adıyla bilinen genç rap sanatçısı Tuğçe Ayşe Güler'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı haberi, Güler'in kardeşi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kardeşi tedavi sürecinde bazı ihmaller yaşandığını iddia etti.

Kardeşinin açıklamasına göre, Tuğçe Ayşe Güler önce kulak enfeksiyonu geçirdi, daha sonra yüz felci yaşadı. Geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Güler'in taburcu edildiği ifade edildi. Ancak uygulanan kortizon tedavisinin damar iltihabı olarak bilinen vasküliti tetiklediği öne sürüldü.

İHMAL İDDİASINDA BULUNDU

Güler'in kardeşi yaptığı paylaşımda; "Ablam kulak enfeksiyonu geçirdi, ardından yüz felci yaşadı. Ameliyat oldu, iyiydi ve taburcu olup eve geçti. Bu süreçte verilen kortizon tedavisi vasküliti tetikledi. Tekrar ameliyata alındı ve maalesef kalbi durdu.

İhmal sonucu yaşandı hepsi.

Kortizonu bir anda bıraktırdılar vasküliti tetiklendi acile gittik ama yan etkisi diyerek gönderdiler tekrar fenalaşınca 2. Acilde yatış verdiler ve 4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavide görmedi servisten sonra daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı ben en başından beri behçet dememe rağmen 1 haftalık süreçte hiç bir şey yapılmadı ve bizi kandırarak süreci ilerlettiler romotoloji ölümünden 1 gün önce tanı koydu fakat çok geçti ve ihmal edilerek vefat etti."ifadelerini kullandı.

TUĞÇE AYŞE GÜLER KİMDİR?

Aishe sahne adıyla tanınan Tuğçe Ayşe Güler, Türkçe rap, melodik R&B ve alternatif hip-hop tarzında eserler üreten bağımsız bir müzisyendi. Dijital müzik platformlarında yayımladığı şarkılarla tanındı. Güler, 2018 yılında Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Kepez Belediyesi 4. Müzik Ödüllerine katılmıştı.



