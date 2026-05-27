İçişleri Bakanlığınca, dijital dolandırıcılık olaylarına tek merkezden, yapay zekâ desteğiyle ve adli makamlarla koordine olarak hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (DOLUNAY) Projesi’nin hayata geçirilmesi için hazırlıklara başlandı.

Türkiye’de mal varlığına karşı işlenen 214 bin 847 vakanın yüzde 72,6’sını (156 bin 68) tek başına dolandırıcılık suçları oluşturuyor. İncelenen vakalarda, adliyeye intikal eden dosyalar ve kolluğa yansımayan olaylarla birlikte tahmini ekonomik kaybın 50 milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Mevcut sistemde suçlular ele geçirdikleri hesaplardan saniyeler içinde haksız kazanç transferi yapabilirken, mağdurun müracaat etmesi, savcılığın müzekkere yazması ve bankaların tedbir kararı alması haftalar sürebiliyor. Bu durum faillere zaman avantajı sağlarken, yavaş işleyen resmi süreçler bürokrasinin suçlular lehine çalışmasına sebep oluyor.

İçişleri Bakanlığı tarafındana hazırlanan DOLUNAY Projesi ile finansal suçlardaki bu “zaman asimetrisinin” ortadan kaldırılması ve dolandırıcılık olaylarına ilk dakikalardan itibaren koordinasyonlu bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor

