Bordo mavililerin sezon başında 5 milyon avroya aldığı Brezilyalı hücum oyuncusu için teklif edilen rakam 18 milyon avro. Sambacının satışı yakın.

Trabzonspor’un göz önündeki yıldızlarına teklifler gelmeye başladı. Zubkov, Oulai ve Felipe Augusto’yu satmayı düşünen bordo mavililere ilk resmî teklif geldi.

DEĞERİ 15 MİLYON AVRO

Zenit Kulübü, Felipe Augusto için kapıyı çaldı. Bordo mavililerin sezon başında Cercle’den 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı sambacı için Rus ekibinin önerdiği rakam 18 milyon avro. Bordo mavili yönetim 2029’a kadar mukavelesi olan ve güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan Brezilyalı oyuncuyu büyük oranda satacak. Şu anda ödeme şartları ve sonraki satıştan pay görüşmeleri var.

OYUNCU DA SICAK

Felipe Augusto da kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına Rusya’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Cercle’nin 2024’ten Corinthians’tan 3 milyon avro bonservis bedeli ile aldığı oyuncu üzerine koyarak devam ediyor. Fenerbahçe’nin eski yıldızı John Duran ile yollarını ayıran Zenit, hücumun çok yönlü oyuncusu Augusto ile bu bölgedeki eksikliğini tamamlamayı planlıyor. Kanat ve forvet özelliğine sahip bordo mavili oyuncu kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Ertuğrul Doğan yönetiminin transferi önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi bekleniyor.

+2 BONUS

Zenit’in Trabzonspor’a teklif ettiği 18 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra 2 milyon avroluk da bonus maddelerinin olduğu öğrenildi.

15 GOLE İMZA ATTI

Bordo mavili forma altında 40 maçta süre alan Augusto 15 gol kaydetti. Sambacının ligde 32 maçta 13 golü bulunuyor.

