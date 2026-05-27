Uzmanından acemi kasaplara kritik uyarılar: Sakın yaraya salça, kül, tütün basmayın
Kurban Bayramı öncesi Doç. Dr. Sarıdaş, küçük de olsa yaralanmaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Halk arasında yaygın olarak uygulanan yaraya ‘salça, kül, tütün’ sürülmesi ciddi riskler taşıyor. Enfeksiyona ve tetanos gibi hastalıklara zemin hazırlıyor” dedi.
Kurban Bayramı öncesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Doç. Dr. Ali Sarıdaş acemi kasaplara önemli tavsiyelerde bulundu. Sarıdaş, halk arasında “acemi kasap” yaralanmaları olarak bilinen vakaların çoğu zaman basit bir kesik gibi algılanarak hafi fe alındığını belirterek, erken müdahale edilmediği durumlarda bu yaralanmaların ömür boyu sürebilecek el ve parmak fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini bildirdi.
Sarıdaş, her bayram döneminde benzer tablolarla karşılaştıklarını, Türkiye genelinde Kurban Bayramı sürecinde ortalama 5-6 bin kişinin kesim sırasında yaralandığını, bu vakaların bir kısmının ise uzuv kaybına kadar ilerleyebildiğini kaydetti.
"YARAYA SALÇA, KÜL, TÜTÜN BASMAYIN"
Her kesici alet yaralanmasının mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıdaş, “Halk arasında yaygın olarak uygulanan ‘salça, kül, tütün’ gibi maddelerin yaraya sürülmesi ciddi riskler taşıyor. Bu tür yöntemler enfeksiyona ve tetanos gibi hastalıklara zemin hazırlıyor. Ayrıca yaranın derinliğinin doğru değerlendirilmesini zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.
"YARANIZI TEMİZ SU İLE YIKAYIP SARIN"
Sarıdaş, doğru ilk yardımın önemli olduğunu vurgulayarak, yaraların temiz suyla yıkanması, üzerine hiçbir madde sürülmemesi, temiz bezle basınç uygulanması, yaralı bölgenin kalp seviyesinin üzerine kaldırılması, yaranın içindeki yabancı cisimlerin kurcalanmaması ve turnike uygulanmaması gerektiğini aktardı. Kopan uzuvlarda ise parçanın temiz ve kuru bir torbaya konulması, bu torbanın da buzlu su dolu başka bir torba içine yerleştirilmesi gerektiğini belirten Sarıdaş, kopan parçanın doğrudan buz veya suyla temas ettirilmemesi gerektiğini ifade etti.