İzmir’de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Husumetli olduğu akrabasını otomobil içinde boğazını keserek öldüren zanlının, cansız bedenle şehir merkezine geldiği ortaya çıktı. Şüphelinin, cesedi kahvehanenin önüne bırakıp çevredekilere “Polise haber verin, ibreti alem için yaptım” diye bağırdığı iddiası ise tüyler ürpertti.

İzmir’in Urla ilçesinde yaşanan vahşi cinayet, ilçeyi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, R.Ş. ile akrabası Gökhan Şimşek (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunuyordu. R.Ş., henüz bilinmeyen bir yerde Şimşek'i otomobil içerisinde boğazını keserek öldürdü.

Daha sonra içi kan gölüne dönen otomobille Mermerli Çeşme mevkiine gelen cinayet zanlısı R.Ş., araçtan indirdiği cansız bedeni bir kahvehanenin önüne attı.

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİA

Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşarken, zanlının kalabalığa dönerek, "Polise haber verin, ibreti alem için yaptım" dediği öne sürüldü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gökhan Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Şimşek'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi R.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

