İstanbul’da kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 10 kurşunla yaralanan Doğuş Cebeci, hayatını kaybetti. Cebeci’yi vuran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir iş yerinde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emircan K.'nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şişli’de korkunç olay! 10 kurşunla vurulan genç hayatını kaybetti

10 KURŞUNLA VURULDU

Sağ bacağından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden, 10 kurşunla vurulan Doğuş Cebeci ise ağır yaralandı.

Kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada ağır yaralanan Doğuş Cebeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

