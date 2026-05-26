Şişli’de korkunç olay! 10 kurşunla vurulan genç hayatını kaybetti
İstanbul’da kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 10 kurşunla yaralanan Doğuş Cebeci, hayatını kaybetti. Cebeci’yi vuran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
3 dk önce
İstanbul'un Şişli ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Doğuş Cebeci ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir iş yerinde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Emircan K.'nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
10 KURŞUNLA VURULDU
Sağ bacağından vurularak yaralanan Emre Ş. hastaneye kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden, 10 kurşunla vurulan Doğuş Cebeci ise ağır yaralandı.
Kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada ağır yaralanan Doğuş Cebeci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
