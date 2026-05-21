Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Sahte SMS ve e-postalarla “ikramiye”, “geçiş ihlali”, “iade” ve “kredi” vaatleri üzerinden oltalama yapıldığı belirtilirken, bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması, banka bilgisi paylaşılmaması ve şüpheli işlemlerin derhal bankalara ve kolluk birimlerine bildirilmesi istendi.

Kısa mesaj yoluyla ‘Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı’ gibi bağlantılar gönderildiğine veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplandığına işaret edilen açıklamada, “Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır. Gönderilen kısa mesajlarda ‘geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız’ gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı: ‘Bayram ikramiyesi yattı’ ve ‘geçiş ihlali’ tuzağına dikkat!

‘Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız’, ‘Dosya masrafları iade ediliyor’ ‘Devlet destekli krediniz hazır’ gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, tüketicilere, oltalama (phishing) olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olunmaması için dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhâl bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı"



