ZİYNETİ KOCABIYIK- Milyonlarca insanın hayatını kâbusa çeviren kronik ağrı için umut veren bir gelişme yaşandı. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, beyindeki ağrı merkezine uygulanan tek seanslık ultrason uyarısının ağrıyı azaltabileceğini ortaya koydu.

University of Exeter araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, “Transkraniyal Ultrason Stimülasyonu” (TUS) adı verilen yöntem kullanıldı.

Bu yöntemde beynin ağrı algısıyla ilişkili bölgesine dışarıdan odaklı ultrason dalgaları gönderiliyor. Bilim insanları şimdi yöntemin fibromiyalji, kas-iskelet sistemi ağrıları ve kanser sonrası ağrılarda etkili olup olmadığını araştırıyor.

Eğer sonuçlar doğrulanırsa, gelecekte kronik ağrı tedavisinde ilaç yerine “beyne hedeflenmiş ultrason terapileri” gündeme gelebilir.



