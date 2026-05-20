Lefkoşa’da 57 yaşındaki Şefika Kıral, “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji nedeniyle 4 yıldır yaşadığı şiddetli ağrılardan başarılı operasyonun ardından kurtuldu. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kıral, “Haplar da çare olmuyordu. Boşu boşuna ilaç içiyordum. Hepsi reçeteli bir avuç ilaç. Sabah-öğle-akşam bir avuç hap içiyordum” dedi.

Hastalıkla geçen sürecini paylaşan Şefika Kıral, "Ben 4 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. En son internette yaptığım araştırmalarda Özhan Bey'e denk geldim ve kızlarıma gösterdim. Kızlarım, ameliyatın beyinle ilgili olması sebebiyle endişelendiler ama ben kararımı vermiştim. Çünkü her gün ağrı çekmekten bir an önce kurtulmayı istiyordum. Zaten ağrılar dayanılmaz bir boyuta ulaştığı için ameliyat korkusu olmadı" diye konuştu.

AĞRILARINDAN KURTULDU

Ağrılarının şimşek çakması gibi olduğunu ve dişlerinde ile iç yanakta yanma hissi yaşadığını belirten Şefika Kıral, başlangıçta bu şikâyetlerin dişlerine yaptırdığı işlemden kaynaklandığını düşündüğünü ifade etti. Sonrasında diş hekiminin yönlendirmesiyle bir nöroloğa başvuran ve trigeminal nevralji tanısı alan Şefika Kıral, "İlaçlarla bir süre ağrı sakinlerdi ancak sonra yeniden başlardı. Yani bu haplar da çare olmuyordu. Boşu boşuna ilaç içiyordum. Hepsi reçeteli bir avuç ilaç. Sabah-öğle-akşam bir avuç hap içiyordum" ifadelerini kullandı.

SUYU DAHİ PİPETLE İÇİYORDU

En sevdiği şeyin tatlı yemek olduğunu ancak ağrılardan dolayı suyu dahi pipetle içtiğini anlatan Şefika Kıral, ameliyat sonrası yediği yemeği ve tatlıyı anlatarak mutluğunu "Ağrı yok sızı yok rahat rahat yuttum" sözleriyle paylaştı. Dışarıya dahi çıkarken iki kere düşünen Şefika Kıral, ameliyat sonrası yurt dışı seyahati planını devreye alacağını da belirtti.

Günde bir avuç ilaç içiyordu: 4 yıllık “delirten hastalık” kabusu bitti

BİRDEN FAZLA İLAÇ KULLANIYORDU

Şefika Kıral'ın durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanın yüzünün sağ tarafında, beyincik damarlarının sinire baskı yapması sonucu oluşan ve halk arasında ‘delirten hastalık' olarak da bilinen trigeminal nevralji mevcuttu. Hasta uzun süredir yüksek dozda ve birden fazla ilaç kullanıyordu. Artık tedavide ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyordu. Bu aşamada seçenekler siniri yakma tedavisi veya cerrahi müdahaleydi. Cerrahi tedavinin ardından hasta ilaçlarını yaklaşık bir ay içinde kademeli olarak kesebilir. Hasta bugün ilk kez elma yiyebildi; daha önce şeker tüketemiyordu, artık şekerli gıdaları da rahatlıkla tüketebiliyor."

