Yıllar sonra Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelecek olan Var Mısın Yok Musun’un yayın tarihi belli oldu. Sunuculuğunu Esra Erol’un yapacağı program mayıs ayının son günlerinde ekran macerasına başlayacak. Peki, Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' ne zaman başlayacak?

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un tarihli tanıtımı yayınlandı. Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı 28 Mayıs'tan itibaren Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün izleyici ile buluşacak.

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışacak. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunacak. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyecek.

Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı Var Mısın Yok Musun ilk bölümüyle 28 Mayıs Perşembe, ikinci bölümüyle 29 Mayıs Cuma günü atv'de.

