Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, aşırı milliyetçi muhalefetin büyük tepkisine rağmen, 2026 sonbaharında tedavüle girecek yeni biyometrik pasaportlardan Ağrı Dağı görsellerini tamamen sildirdi

Ermenistan hükümeti, Türkiye ile yürütülen normalleşme süreci kapsamında Ankara’nın uzun süredir itiraz ettiği provokatif uygulamalara son vererek radikal bir geri adım attı. Erivan yönetimi, geçen Kasım ayında pasaport sınır damgalarından Ağrı Dağı görselini sessizce kaldırmasının ardından, 2026 sonbaharında tedavüle sokacağı yeni biyometrik pasaportlardan da Ağrı Dağı’nın resimlerini tamamen sildi.

Başbakan Nikol Paşinyan, muhalefetten gelen tepkilere rağmen kararı savunarak, yeni pasaportların hayal ürünü tarihi haritaları değil, yalnızca "Gerçek Ermenistan" topraklarını yansıtacağını duyurdu.

PASAPORT SAYFALARINDA "AĞRI DAĞI" SANSÜRÜ

Ermenistan’da tanıtılan yeni nesil biyometrik pasaportlar, ülkedeki aşırı milliyetçi çevreleri ayağa kaldırdı. Ülkenin kültürel mirasını sergileyen sayfalar arasında yer alan ve normal şartlarda Ağrı Dağı manzarasıyla bütünleşen tarihi 17. yüzyıl Khor Virap Manastırı’nın resmi, yeni pasaportlarda dağ tamamen dışarıda bırakılacak şekilde sıradan bir açıyla tasvir edildi.

Ermeni muhalefeti, tamamen Türkiye sınırları içinde yer alan ve resmi olarak "Ağrı Dağı" adını taşıyan bu simgesel yapının belgelere dahil edilmesini önlemek amacıyla hükümetin bilinçli bir sansür ve hile uyguladığını iddia etti.

PAŞİNYAN "GERÇEK ERMENİSTAN" POLİTİKASINA GEÇTİ

Kamuoyunda büyüyen tartışmalara İçişleri Bakanı Arpine Sarkisyan ile yaptığı canlı yayında doğrudan cevap veren Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye’ye karşı yürütülen normalleşme stratejisini açıkça itiraf etti.

Sınırların dışındaki hayali toprak iddiaları yerine mevcut tanınmış sınırlara odaklanan "Gerçek Ermenistan" politikasını savunan Paşinyan şu ifadeleri kullandı:

"Politikalarımıza ve uzun süredir tartıştığımız hususlara uygun bir perspektif seçtik. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin pasaportu olduğu için, pasaport sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi topraklarını yansıtıyor."

SINIR TALEPLERİNİ YASAKLAYAN TARİHİ ANLAŞMA ETKİLİ OLDU

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2025 yılında imzalanan barış anlaşması, her iki ülkenin de birbirine karşı sınır ve toprak talebinde bulunmasını süresiz olarak yasaklayan hukuki bir maddeyi içeriyordu. Bakü’nün en büyük müttefiki olan ve 1921 Kars Antlaşması’ndan bu yana sınır güvenliğini titizlikle koruyan Türkiye, Ermenistan'ın Ağrı Dağı’nı devlet arması da dahil olmak üzere ulusal bir sembol olarak kullanarak örtülü toprak iddiası yürütmesine uzun süredir sert şekilde karşı çıkıyordu.

Uluslararası analistler, Paşinyan hamlesinin, Ermeni halkının dikkatini sınır ötesindeki "Tarihi Ermenistan" illüzyonundan koparıp kendi mevcut sınırlarına odaklama çabası olduğunun altını çizdi. Sınır geçiş damgalarının ardından pasaportlardan da vizyonun kaldırılması, sırada Ermenistan devlet armasında yer alan ve üzerinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu Ağrı Dağı ambleminin de değiştirileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

TÜRKİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ KILIÇ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın Ağrı Dağı’nı Ermenistan ile ilişkilendiren provokatif sosyal medya paylaşımlarına ve Batı'nın bu konudaki dezenformasyon çabalarına Türkiye anında diplomatik cevap vermişti. Türkiye’nin Ermenistan ile Diyalog Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, dağın tamamen Türk egemenlik sahasında olduğunu vurgulayarak batılı diplomatlara şu uyarıyı yapmıştı:

"Resimdeki dağ Türkiye sınırları içinde bulunan Ağrı Dağı'dır ve bu nedenle Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla ya ziyaretinizin amacını çok karıştırmışsınız ya da temel coğrafya eğitimine acil ihtiyacınız var."

