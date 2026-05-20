İstanbul'da aşırı yük nedeniyle yokuşu çıkamayarak şaha kalkan pazarcı kamyoneti, ilginç görüntülere neden oldu. Havada asılı kalan kamyoneti indirmek için vatandaşlar aracın tavanına ve ön tamponuna çıkıp zıpladı. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, semt pazarına mal taşıyan bir kamyonet, dik yokuşu tırmanmaya çalıştığı sırada arkasındaki ağır yükün azizliğine uğradı.

ÖN TEKERLEKLERİ HAVAYA KALKTI

Yokuşun dikliği ve yükün arkaya doğru baskı yapması nedeniyle kamyonetin ön tekerlekleri havaya kalktı ve yolda asılı kaldı. Kamyonetin havada asılı kaldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Aracı kendi yöntemleriyle yere indirmek isteyen vatandaşlar ve araç sahipleri ilginç bir çözüm yolu denedi.

VATANDAŞLAR KAMYONETİN ÜZERİNDE ZIPLADI

Bir grup vatandaş, kamyonetin havaya kalkan ön kısmına basarak ağırlık yapmaya çalıştı. Tavanın üzerine çıkan vatandaşların, aracı aşağı indirmek için yaylanarak zıpladığı anlar çevredekileri hem şaşırttı hem güldürdü.

YÜKLERİ İNDİRİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Vatandaşların zıplayarak ağırlık yapma çabası kamyoneti indirmeye yetmeyince, araç sahipleri çareyi yükü boşaltmakta buldu. Kamyonetin arkasındaki pazarlık malzemelerinin bir kısmı sokak üzerine indirildi. Yükün hafiflemesiyle birlikte havada asılı kalan ön tekerlekler yeniden yere bastı. Kamyonet, yükün bir kısmını bıraktıktan sonra normal seyrine dönerek yoluna devam etti.

