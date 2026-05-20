Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali'nde ilginç anlar yaşandı. Devenin üzerinde halka seslenen eski belediye başkanı Hüseyin Ayanoğlu, dengesini kaybederek yere düştü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 1. Varsak Kirmeç Festivali düzenlendi. Ancak festival ortaya çıkan görüntülerle gündeme geldi.

DEVENİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, halkı selamlamak ve konuşmak yapmak üzere alanda bulunan bir devenin üzerine çıktı. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken Ayanoğlu dengesini kaybederek yere düştü.

DAMADI YAKALADI

Eski belediye başkanının damadı Osman Kozanoğlu deveden aşağı düşen Ayanoğlu'nu ani bir refleksle yakaladı. Ayanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

