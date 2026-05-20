Türkiye Gazetesi
Eski belediye başkanının zor anları! Halkı selamlarken devenin üzerinden düştü
Antalya’nın Kepez ilçesinde düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali'nde ilginç anlar yaşandı. Devenin üzerinde halka seslenen eski belediye başkanı Hüseyin Ayanoğlu, dengesini kaybederek yere düştü.
Özetle DinleEski belediye başkanının zor anları! Halkı selamla...
Kaydet
Yaşam az önce
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 1. Varsak Kirmeç Festivali'nde eski belediye başkanı deve üstünden düştü.
- Eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, halkı selamlamak için çıktığı devenin üstünden düştü.
- Ayanoğlu'nu, damadı Osman Kozanoğlu ani bir refleksle yakaladı.
- Ayanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay anı kayıt altına alınarak sosyal medyada gündem oldu.
0:00 0:00
1x
Antalya’nın Kepez ilçesinde 1. Varsak Kirmeç Festivali düzenlendi. Ancak festival ortaya çıkan görüntülerle gündeme geldi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM VİDEOLARI
Otomobile ok gibi saplandı! Çarpışmanın şiddetiyle havaya uçtukları anlar kamerada
DEVENİN ÜZERİNDE DÜŞTÜ
Eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, halkı selamlamak ve konuşmak yapmak üzere alanda bulunan bir devenin üzerine çıktı. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken Ayanoğlu dengesini kaybederek yere düştü.
DAMADI YAKALADI
Eski belediye başkanının damadı Osman Kozanoğlu deveden aşağı düşen Ayanoğlu'nu ani bir refleksle yakaladı. Ayanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR