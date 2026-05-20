Antalya'nın Güvenlik Mahallesi'nde son dönemde azalan işleri ve ekonomik sıkıntıları protesto etmek isteyen çiğ köfte dükkanı sahibi Veysel Soyvural, kepenk kapatarak camına astığı "Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin" yazısıyla görenleri hem şaşırttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ekonomik sorunların yalnızca cebe değil, aynı zamanda ruh sağlığına ve psikolojiye de yansıdığına dikkat çekmek amacıyla çalışanıyla birlikte bu mizahi yönteme başvuran esnafın samimi notu, mahalleli ve müşterilerin fotoğraflamasıyla sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kötü giden işlere karşı ironik bir duruş sergileyen ve destek mesajlarının yanı sıra çiğ köfte almak için adres soranların ilgisiyle karşılaşan Soyvural, dükkanın geleceğinin belirsizliğini koruduğunu vurgulayarak, ancak kendilerini psikolojik olarak iyi hissettikleri günlerde kepenk açmaya devam edeceklerini ifade etti.

