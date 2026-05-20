DENEYAP Sınav Sonuçları açıklandı! Yapılan duyuruya göre, "2026 DENEYAP Sınavı sonuçları" için bekleyiş sona erdi. Deneyap Türkiye tarafından düzenlenen 2026 Teknoloji Atölyeleri e-sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ve detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 e-sınav sonuçları için beklenen duyuru 20 Mayıs 2026 tarihinde geldi. Yapılan duyuruda, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Süreci E-Sınav uygulaması tamamlanmış olup sınav sonuçları açıklanmıştır." denildi. Sonuç ekranına giriş işlemleri, adayın başvuru sırasında beyan ettiği e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav sürecini T3KYS (Kurumsal Yönetim Sistemi) t3kys.com ve deneyap.org web siteleri üzerinden mutlaka takip etmeleri gerekmektedir.

DENEYAP Türkiye Öğrenci Seçme Sınavı’nın ikinci aşaması olan “Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama” sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmeler, süreç takvimi ve duyurular ilerleyen tarihlerde yayımlanacaktır. Adayların tüm duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem arz etmektedir.

Adayların, sınav ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm gelişmeleri T3 Kurumsal Yönetim Sistemi ve DENEYAP Türkiye resmî internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

DENEYAP KABUL SÜRECİ ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne öğrenci kabul süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar ilk olarak çevrim içi elektronik sınava katılacak. Elektronik sınavda başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitim ve görev tamamlama aşamasına geçecek. Bu süreci tamamlayan adaylar ise uygulama sınavına davet edilecek. Tüm aşamaları başarıyla geçen öğrenciler, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi alma hakkı elde edecek.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 2017'de T3 Vakfı'nın bir projesi olarak İstanbul'da başlatıldı. Proje, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamına alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı işbirliğiyle Türkiye geneline yaygınlaştırıldı.

İki yılda bir öğrenci alımı yapılan programa, 2024 yılında 156 bin öğrenci başvuruda bulundu.

Programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

Türkiye sınırlarını aşarak 4 farklı ülkede daha uygulanan program, gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirerek teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

