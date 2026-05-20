Batman'ın Sason ilçesindeki yaylalar, 15-20 günlük ömre sahip endemik ters lalelerin (ağlayan gelin) açmasıyla renk cümbüşüne büründü. Zorlu doğa şartlarına rağmen bölgeye akın eden fotoğrafçılar görsel şöleni takip ederken, koruma altındaki bu bitkiyi koparmanın cezasının 700 bin lira olduğu hatırlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde, Helkıs ve Sıngıtur dağları, Şillek Yaylası ve Kelhasan köyündeki dağ yamaçları, "ağlayan gelin" adıyla bilinen ters lalelerin açmasıyla adeta renk cümbüşüne döndü.

VATANDAŞLAR YAYLALARA ÇIKTI

15-20 gün süren görsel şöleni kaçırmak istemeyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, ters laleleri görebilmek için zorlu doğa şartlarına rağmen yaylaların yolunu tuttu.

Öte yandan, karların erimesiyle dağın içinden fışkıran suların oluşturduğu şelale de eşsiz görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı. Yüksek zirvelerden süzülen suyun oluşturduğu doğal menderesler ise manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

15-20 GÜNLÜK ÖMÜRLERİ VAR

Yaylalara çıkan doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay, ters lalelerin "Kerbela çiçeği" veya "ağlayan gelin" olarak da bilindiğini söyledi. Ters lalelerin 15-20 günlük ömürleri olduğunun altını çizen Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bitkiyi koparmanın cezası 700 bin lira. Bu endemik bitkinin 15-20 günlük ömürleri var, ardından kuruyorlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu eşsiz güzelliği görmek için geldik. Zorlu ve dik yamaçlar olmasına rağmen uzun tırmanışlar sonucu ulaşıyoruz bu güzelliklere ama ulaştıktan sonra bu güzellik tüm yorgunluğumuzu alıyor."

