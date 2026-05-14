Kazdağı Milli Parkı'nın 1000 metre ve üzeri rakımlarında yetişen, halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayık çiçekleri açmaya başladı. Sadece 20 gün açık kalan bu nadide çiçeği koparan veya zarar verenlere 840 bin TL idari para cezası kesiliyor.

Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte en nadide misafirlerini ağırlamaya başladı. Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yüksek rakımlarda boy gösteren ve koruma altında bulunan endemik şakayık (Paeonia mascula) çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

BİR YIL BOYUNCA BEKLENEN AN

Kazdağı Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında ve 1000 metrenin üzerindeki bölgelerde yetişen şakayıklar, yılda bir kez açıyor ve çiçekleri yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor. Ender bir bitki türü olması ve kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa fotoğrafçılarının bir yıl boyunca beklediği bu anlar, dron ve profesyonel makinelerle görüntüleniyor.

Bu çiçeği gören görmemezlikten gelsin! Koparmanın cezası arabayı sattırır

"HER YIL KADRAJIMIZA ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Şakayıkların etkileyici güzelliğini görüntülemek için dağlara çıkan doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, bitkinin önemi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şakayık çekmeye geldik. Diğer adı ayı gülü. Kazdağları'nın belli bölgelerinde belli bir dönemde açıyor ve sadece 20 gün açık kalıyor. Bunlar çok ender bitkiler. Her yıl bunları mutlaka çekmeye, fotoğraf kadrajımıza almaya çalışıyoruz. O yüzden bugünümüzü şakayıklara ayırdık."

Bu çiçeği gören görmemezlikten gelsin! Koparmanın cezası arabayı sattırır

ZARAR VERENE REKOR CEZA

Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı koruma altında bulunan ayı güllerine yönelik her türlü müdahale ağır şekilde cezalandırılıyor. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerde, bu endemik bitkiyi kökünden sökene, koparana veya biyolojik yapısına zarar verene 2026 yılı itibarıyla 840 bin TL tutarında çevre cezası kesiliyor.

Yetkililer, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları ve yürüyüş gruplarını bu nadide türün geleceği için sadece seyretmek ve fotoğraflamakla yetinmeleri, bitkilere hiçbir şekilde dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası